Немає підстав для паніки? Яким буде курс долара в кінці осені та року
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Банкір поділився прогнозом
На валютному ринку в Україні є побоювання щодо здорожчання американської валюти до 42 гривень протягом осені. Однак для цього немає ніяких причин.
Як сказав банкір Сергій Фурса в коментарі 24 Каналу, курс долара до кінця осені 2024 року залишиться без змін. Однак якщо і будуть коливання, то тільки незначні.
Водночас, як він наголошує, українцям не варто очікувати підвищення курсу долара в 42 гривні протягом року.
"Я не знаю звідки в населення панічні настрої. Курс останні майже пів року не змінюється", — резюмував він.
Курс долара в Україні станом на 18 жовтня
За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 18 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 41,08 грн (купівля) та 41,53 (продаж). Готівковий курс — 41,40 (купівля) та 41,47 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,2351 грн.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, наскільки може здорожати американська валюта в Україні протягом листопада 2024 року. Банкір навів причини ймовірних курсових гойдалок.