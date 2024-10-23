Серьезно изменится? Чего ждать от курса доллара за следующие пять лет

Самый большой скачок цены ожидается с 2024 по 2025 год

На валютном рынке Украины будет происходить постепенное обесценивание гривны. В 2029 году среднегодовой курс доллара может вырасти более 50 гривен.

Согласно ожиданиям Международного валютного фонда, улучшившего свой прогноз по курсу американской валюты, наибольший скачок показателей будет с 2024 по 2025 годы. Об этом говорится в World Economic Outlook.

Итак, среднегодовой курс доллара будет составлять:

2024 год – 41,0 грн/доллар (прогноз за апрель – 41,0 грн/доллар)

2025 год – 45,0 грн/доллар (прогноз за апрель – 41,0 грн/доллар)

2026 год – 46,8 грн/доллар (прогноз за апрель – 48,6 грн/доллар)

2027 год – 48,6 грн/доллар (прогноз за апрель – 50,4 грн/доллар)

2028 год – 50,2 грн/доллар (прогноз за апрель – 52,1 грн/доллар)

2029 год – 51,7 грн/доллар (прогноз за апрель – 54,1 грн/доллар).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько будет стоить доллар в Украине в течение этой недели. Банкир Анна Золотько назвала коридор колебаний курса и добавила, что серьезного подорожания валюты в ближайшие дни не прогнозируется.