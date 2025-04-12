"Випустили три ракети": з’явилися деталі загибелі українського пілота F-16 Іванова - ЗМІ

В Україні виключають варіант з "дружнім вогнем"

У суботу, 12 квітня, стало відомо про загибель 26-річного капітана Повітряних сил ЗСУ Павла Іванова, який пілотував літак F-16. У ЗМІ повідомили, що винищувач було підбито російською ракетою.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на свої джерела в українській владі. Водночас там виключають варіант із роботою дружнього ППО, оскільки в районі події її не було.

"Загалом літаком росіяни випустили три ракети. Це була або керована зенітна ракета з наземного комплексу С-400, або ракета класу "повітря-повітря" Р-37", — сказало джерело видання і додало, що обставини трагедії з’ясовуються.

Офіційно в Повітряних силах підтвердили, що Іванов загинув під час виконання бойового завдання, але не розкривали інших деталей.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап у коментарі "Київ 24" зазначив, що літаки F-16 у деяких районах бойових дій виконують роль прикриття для літаків МіГ-29, які виконують скидання авіаційних бомб Hammer. За його словами, подібні бої ведуться на надмалих висотах, а системи РЕБ зазвичай затихають, оскільки F-16 має системи протидії їм, на кшталт ракет HARM. Відповідно відсутність РЕБ дозволяє "мігам" точно зробити скидання бомб та безпечно вийти з бою.

Він не виключив ймовірність того, що росіяни використовували комплекси С-400, але схиляється до того, що літак збили з ПЗРК.

"Я схиляюся до версії з ПЗРК, оскільки все інше придушується РЕБ-ом, у тому числі й ракети С-400. А система наведення ПЗРК, вона інфрачервона. Вона до цієї системи не має відношення", — сказав Криволап.

Як повідомлялося раніше, загиблому українському пілоту винищувача F-16 Павлу Іванову посмертно надано звання Герой України з орденом "Золота Зірка".