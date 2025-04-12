Путін залишився ні з чим? Трамп прийняв важливе рішення щодо санкцій

Указ вже опублікована на Федеральному реєстрі США

Сполучені Штати Америки продовжили санкції проти Росії на ще один рік. Йдеться про пакет обмежень, які на РФ накладав ще 46-й президент США Джо Байден.

Про це повідомляє Clash Report. Зазначається, що президент США Дональд Трамп підписав указ про продовження строку дії санкції проти Росії.

"Таким чином, відповідно до розділу 202 Національного закону про надзвичайні ситуації продовжено на 1 рік надзвичайний стан, оголошений виконавчим наказом", — йдеться у документі Федерального реєстру США.

Йдеться про запроваджені з 2014 року санкції проти Росії у відповідь на окупацію Криму, військову агресію проти України та повномасштабне вторгнення 2022 року. Усі обмеження, накладені на російський уряд відповідними указами, продовжено.

В документі вказано, що дії та політика Росії проти України "підривають демократичні процеси, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності".

Водночас Кирило Дмитрієв, уповноважений глави РФ Володимира Путіна з міжнародного співробітництва, заявляв про те, що "бачить велике бажання американських компаній" повернутися на російський ринок. Проте рішення Трампа від 12 квітня 2025 року унеможливило це.

Нагадаємо, у Білому домі розповіли, що Трамп "розчарувався" Росією та Україною в процесі ведення переговорів. Проте Вашингтон вважає, що має важіль впливу, який все ж допоможе завершити війну в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти низки російських медіа та пропагандистів.