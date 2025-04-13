"Військових там не було": політолог розповів, куди вдарили росіяни у Сумах

Будинок використовувався для численних громадських заходів

Російські окупанти вранці 13 квітня завдали удару балістичними ракетами по місту Суми. Удару було завдано по будівлі Конгрес-центру СумДУ, де в цей час перебували мирні жителі.

Про це розповів сумський політолог Віктор Бобиренко у розмові з колишнім нардепом Бориславом Березою. За його словами, це нова будівля, в якій багато приміщень для проведення тренінгів та переговорів. Крім того, там розташований офіс регіонального підрозділу Офісу уповноваженого з прав людини.

"Я сам особисто проводив там безліч заходів. Місце прильоту, це те, де я проводив тренінг минулої суботи", — сказав Бобиренко.

Він спростовує інформацію нардепа Мар’яни Безуглої про те, що там нібито була якась побудова військових. За словами політолога, в одній із бригад було свято, а тому голова Сумської ОВА Володимир Артюх запросив кількох офіцерів із дружинами та дітьми. Бобиренко додав, що у Конгрес-центрі є бомбосховище, яке використовується як приміщення для позашкільних заходів, на кшталт виставок, концертів тощо. У цьому приміщенні був, зокрема, і Артюх.

"Повторюся, жодних військових, мілітарних не було. Там запросили кілька можливо офіцерів з дружинами та дітьми. Але ж треба знати, що стукачі є всюди і вони "доложать". Ось два "Іскандери" і лягли", — сказав він, але ще раз підкреслив, що це не було військовим заходом.

Як повідомлялося раніше, омбудсмен Дмитро Лубінець раніше підтвердив, що ракетного удару росіяни завдали по будівлі Конгрес-центру СумДУ та представництво уповноваженого з прав людини було зруйновано. Згідно з даними на 14:00, було відомо про те, що 31 особа загинула і ще 84 поранені. Серед загиблих двоє дітей.