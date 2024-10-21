Долар дешевшає, але це ненадовго: що буде з курсом поточного тижня

Невдовзі гривня знову може почати падати в ціні

На українському валютному ринку спостерігається стабільна ситуація з курсом долара. Місцями зафіксовано здешевшання валюти.

Протягом цього тижня, з 21 по 27 жовтня, показники в банках та обмінниках триматимуться майже на одному рівні. Тобто різких та помітних змін до кінця жовтня не прогнозується, як каже голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Шевчишин, передає ТСН.

Він пояснює, що після стабілізації завжди відбувається якась "буря" на ринку, тому є ймовірність, що гривня знецінюватиметься. Однак цей тиждень буде спокійним.

Курс долара станом на 21 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 21 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 41,0 грн (купівля) та 41,50 (продаж). Готівковий курс — 41,45 (купівля) та 41,50 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,2308 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що курс у листопаді може поповзти вгору. Банкір пояснив, наскільки зміниться цінник на долар та чому це, ймовірно, відбудеться.