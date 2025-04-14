Оце так: Трамп відкрив пам'ятник самому собі у власному гольф-клубі, як він виглядає

Подарований монумент було встановлено біля поля для гольфу в резиденції американського президента у Мар-а-Лаго

Президент США Дональд Трамп встановив у власному гольф-клубі монумент самому собі. Статую він отримав у подарунок, прижиттєвий пам'ятник американському президенту вкрай сподобався.

Про це написав генеральний директор Sticker Mule і колишній кандидат у Конгрес Ентоні Константіно. Саме він подарував Трампу цю статую, яка отримала назву "Монумент непокори".

Константіно є членом елітного гольф-клубу Трампа. Тому подарований монумент було встановлено біля поля для гольфу в резиденції американського президента у Мар-а-Лаго. За словами Константіно, Трамп "світився від гордості", побачивши статую. Монумент висотою у сім футів (2,13 метра) виготовлено із бронзи та розміщено на кам'яному постаменті. Також на монументі вигравійовано ім'я дарувальника – "Константіно".

Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп пройшов плановий медичний огляд. Його особистий лікар Шон Барбабелла вважає, що голова Білого дому перебуває у відмінному стані. Сам Трамп заявив, що у нього "широка добра душа" – мовляв, це все, що він може сказати про пройдений медичний огляд.

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