Ціла родина з дитиною загинула внаслідок ракетного удару по Сумам (фото)

Хлопчик вчився у шостому класі

Російські війська вдарили ракетами у Сумах 13 квітня. Внаслідок атаки загинуло багато людей, серед яких родина Мартиненків зі Старого села.

Про це повідомили в Старосільському ліцеї. Ворожа ракета забрала життя чоловіка, жінки та їхнього сина — шестикласника Максима.

"Колектив учителів, працівників та учнів ліцею глибоко сумує з приводу трагічної загибелі учня 6 класу Максима Мартиненка та його батьків. Наші серця розбиті сьогоднішньою звісткою. Як шкода, що більше ніколи не зустрінемось у стінах рідного ліцею. Царство небесне та вічний спокій", — повідомили в ліцеї.

Загалом станом на зараз відомо про 34 вбитих українців, серед них двоє — це діти.

Додамо, що серед загилих у Сумах також є відома артистка оркестру Олена Когут. В неї залишилися мати, чоловік та сини.

Обстріл Сум 13 квітня — що відомо

Нагадаємо, що ворог атакував місто Суми двома балістичними ракетами. Удари прийшлись по центру міста, де було багато людей, зокрема, на вулиці, в автомобілях і громадському транспорті. Як поінформували у Сумській МВА, саме другий удар став тим, який призвів до великих людських втрат.

Удар припав на Вербну неділю, коли вулиці міста були заповнені людьми.

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту до жорсткої реакції на терор.

Також політолог розповів, куди вдарили росіяни у Сумах. За його словами, військових там не було.

Після удару по Сумах мер Конотопа зажадав відставки голови ОВА.

Раніше "Телеграф" писав, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що опинилося в епіцентрі удару росіян.