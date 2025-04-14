Одесу вдруге за ніч атакують безпілотники: у місті чутно вибухи

Під час попередньої атаки було пошкоджено медичний заклад – це вже підтвердила міська та обласна влада

Одесу вже вдруге за ніч атакують ударні безпілотники російських окупантів. Чутно вибухи, по загрозах відпрацювала протиповітряна оборона, а моніторингові канали пишуть про щонайменше шість ворожих БПЛА типу "шахед" над містом.

Зокрема, повідомлялося про шість БПЛА росіян над Фонтанкою та центральними районами Одеси. Міський голова Геннадій Труханов підтвердив вибухи та закликав містян перебувати у безпечних місцях.

Під час попередньої атаки було пошкоджено медичний заклад – це вже підтвердила міська та обласна влада. Зокрема Труханов зазначив, що знищено операційну, проте пацієнти лікарні під час атаки не постраждали.

"Внаслідок атаки ударних безпілотників в одному з медичних закладів Одеси пошкоджене перекриття та скління, понівечена операційна. Пацієнти не постраждали", – сказано у повідомленні.

Внаслідок атаки також було пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, магістральну дорогу, СТО та автівки. Загалом через удар ворога постраждало п'ятеро людей, обійшлося без загиблих.

Як повідомлялося раніше, росіяни 13 квітня завдали удару балістичною ракетою по місту Суми. Згідно з даними на 14:00, було відомо про те, що 31 особа загинула і ще 84 поранені. Серед загиблих двоє дітей.

Омбудсмен Дмитро Лубинець повідомив, що ракетного удару росіяни завдали по будівлі Конгрес-центру СумДУ та представництво уповноваженого з прав людини було зруйновано. Попередньо відомо, що принаймні одна із двох ракет "Іскандер" була оснащена касетною боєголовкою.