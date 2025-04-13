В Одесі у квартирі вибухнув самокат: пожежу гасили майже пів сотні пожежників (фото, відео)

З палаючого приміщення врятували двох людей

В Одесі вдень 13 квітня стався вибух в одній із житлових квартир. Попередньо встановлено, що причиною стала аварія у роботі акумулятора електричного самоката.

Про це інформує пресслужба обласного підрозділу ДСНС у Facebook. Зазначається, що інцидент стався у провулку Анатра (Вишневського), що у Хаджибейському районі Одеси.

Рятувальники повідомили, що пожежа пошкодила три квартири та чотири балкони. Під час гасіння спалаху було евакуйовано чоловіка та жінку 1984 року народження. Чоловіка довелося госпіталізувати.

Загалом пожежа розкинулася на площі близько 100 квадратних метрів, а до гасіння вогню залучили 9 одиниць техніки та 40 осіб особового складу.

У мережі також показали фото та відео пожежі. На одному зі знімків видно, що квартири на верхньому поверсі зазнали суттєвих пошкоджень.

Як повідомлялося раніше, у Канаді в Торонто згорів заклад "Галі Балуваної" ("Multicook"). Поліція розслідує інцидент, адже є ймовірність, що то був підпал. Власник стверджує, що хтось посеред ночі кинув у будівлю "коктейль Молотова".