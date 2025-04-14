"Масло по 10 грн": українка здивувала мережу цінами на продукти, які були 11 років тому

"Телеграф" показав, скільки зараз коштують популярні товари

Ціни на продукти в Україні зараз зростаючь майже щомісяця. А ось у 2014 році вони коштували значно дешевше.

До такого висновку дійшла жінка, яка опублікувала відео у Тік Тік. Авторка mariyka_na_dache показала журнал зі старими цінами на товари в популярному магазині АТБ.

Акційний журнал випустили у червні 2014 року. Тоді, популярне масло коштувало 10 гривень. У 2025 році Мінфін публікує ціни на цей продукт і він коштує понад 100 гривень.

Також жінка звернула увагу і на ціну м'яса. Шашлик зі свини коштував 52 гривні, а зараз 259 гривень.

Шампунь у 2014 коштував 19 гривень, а зараз можна знайти за 100 гривень. Підгузки коштували тоді 128 гривень.

Також жінка показала скільки у той час коштував дитячий самокат. У журналі ціна стоїть 200 гривень, тоді як зараз — від 1500 гривень.

Також авторка відео показала, скільки на той час в АТБ коштувала мультиварка. Ціна складала 500 гривень, а зараз у 2025 році — від 1500 гривень.

А надувну лодку тоді можна було придбати за 180 гривень.Зараз таких цін немає, тому вартує даний товар від 1800 гривень.

Українці написали свою думку у коментарях. Згадали і те, що зарплати були низькими, що краще жилось при президенту Віктору Януковичу. Були й коментарі, що виплати на дітей складали 860 гривень, такими ж залишились і в 2025 році.

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