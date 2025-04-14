Свято 14 квітня: що не можна робити, аби не переслідували проблеми

Продовжується піст до Великодня

Сьогодні, 14 квітня, за новим стилем, віряни вшановують святого ісповідника Мартина Турського, Папу Римського. До введення новоюліанського календаря це відбувалося 27 квітня.

Мартін жив у IV столітті в Італії. Спершу чоловік був язичником, як і його батько. Однак згодом змінив свій вибір на християнство. У 649 році Мартіна обрали сьомим папою Римським.

Мартін був проти єретиків, і це не подобалось імператору Констансу. Так він наказав вбити чоловіка, але найманець осліп, лише наблизившись до святого. Спочатку Мартіна планували стратити, але урешті відправили на заслання до Херсонесу (сучасний окупований росіянами Крим). Там чоловік почав хворіти і згодом помер.

Мартіна вважають покровителем капеланства, оскільки він відірвав частину свого військового плаща, аби поділитися з жебраком.

Традиції та прикмети 14 квітня

У народі цей день називають Мартином Лисогоном. А все тому, що у цей час лисиці робили шкоду людям. Зокрема, полювали на курей, гусей, індиків. Вважалось, що Мартін проганяє лисиць з домашніх господарств. Також починається Страсний тиждень Великого посту.

Якщо сьогодні тепло — так буде все літо.

Падає дощ у цей день — урожаю не чекайте.

Зранку червоне сонце — буде дуже вітряно.

Що не можна робити 14 квітня

Продовжується піст до Великодня, тому не можна їсти м'ясне та молочне.

Не варто працювати на землі, бо урожаю не буде.

Не обіцяйте того, що не виконаєте, тому що накличете неприємності.

Все ще заборонено проводити застілля та гулянки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як харчуватися під час Великого посту. Існують деякі обмеження.