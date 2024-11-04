Сім'ям з трьох прифронтових областей передбачено понад 50 тис грн допомоги

Для оформлення виплати потрібно подати онлайн-анкету

Українці продовжують отримувати грошові допомоги від різних організацій та фондів. Наразі виплату здійснює Запорізький благодійний фонд "Єдність за майбутнє".

Цей фонд розпочинає реалізацію проєкту "Комплексна допомога для вразливих сімей у Запорізькій, Донецькій і Харківській областях", яким передбачено грошову допомогу для вразливих сімей з дітьми, які постраждали від війни та зараз проживають у цих областях. Він триватиме до квітня 2025 року.

Хто має на неї право

На виплату розраховують вразливі сім’ї з дітьми віком до 18 років, які знаходяться у складних життєвих обставинах або у кризовому стані внаслідок війни й проживають:

у Запорізькій області (Запорізький, Пологівський район);

Харківській області (Харківський, Чугуївський, Лозівський, Куп’янський, Ізюмський, Богодухівський, Красноградський райони);

Донецькій області (Бахмутський, Краматорський, Покровський, Волноваський райони).

Водночас їм потрібно належати до наступних вразливих категорій населення:

внутрішньо переміщені особи, місцеві жителі та особи, які повернулися додому та належать до наступних вразливих категорій населення:

батьки та опікуни, які виховують одну і більше дітей,

сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю,

сім’ї, в яких один або двоє батьків мають інвалідність,

сім’ї у складних життєвих обставинах,

мати, яка сама виховує дитину/дітей,

батько, який самий виховує дитину/дітей,

сім’ї, у яких особи похилого віку (60+) є опікунами неповнолітніх дітей,

сім’ї з дітьми, де батьки втратили роботу і не отримують державну допомогу і не мають доходу.

Такі сім'ї повинні мати дохід менше, аніж 6318 гривень на одну особу і це можна підтвердити документально.

Варто зауважити, що грошова допомога в пріоритеті надаватиметься цивільним пораненим або травмованим особам і онкохворим, які потребують термінової операції або хімієтерапії.

Максимальна сума, яка буде нарахована на сім'ю, складає 54 гривень на 5 осіб.

Аби отримати виплату, особи мають заповнити онлайн-анкети:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як деяким ВПО, що виїхали із зони бойових дій, отримати грошову допомогу.