Семьям из трех прифронтовых областей предусмотрено более 50 тыс грн помощи

Для оформления выплаты нужно подать онлайн-анкету

Украинцы продолжают получать денежные помощи от разных организаций и фондов. Теперь выплату осуществляет Запорожский благотворительный фонд "Единство за будущее".

Этот фонд начинает реализацию проекта "Комплексная помощь для уязвимых семей в Запорожской, Донецкой и Харьковской областях", которым предусмотрена денежная помощь для уязвимых семей с детьми, пострадавшими от войны и сейчас проживающими в этих областях. Он продлится до апреля 2025 года.

Кто имеет на нее право

На выплату рассчитывают уязвимые семьи с детьми младше 18 лет, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах или в кризисном состоянии в результате войны и проживают:

в Запорожской области (Запорожский, Пологовский район);

Харьковской области (Харьковский, Чугуевский, Лозовский, Купянский, Изюмский, Богодуховский, Красноградский районы);

Донецкой области (Бахмутский, Краматорский, Покровский, Волновахский районы).

В то же время им нужно относиться к следующим уязвимым категориям населения:

внутренне перемещенные лица, местные жители и вернувшиеся домой и принадлежащие к следующим уязвимым категориям населения:

родители и опекуны, воспитывающие одного и более детей,

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью,

семьи, в которых один или два родителя имеют инвалидность,

семьи в сложных жизненных обстоятельствах,

мать, которая сама воспитывает ребенка/детей,

отец, который воспитывает ребенка/детей,

семьи, в которых пожилые люди (60+) являются опекунами несовершеннолетних детей,

семьи с детьми, где родители потеряли работу и не получают государственной помощи и не имеют дохода.

Такие семьи должны иметь доход меньше 6318 гривен на одного человека и это можно подтвердить документально.

Следует заметить, что денежная помощь в приоритете будет предоставляться гражданским раненым или травмированным лицам и онкобольным, нуждающимся в срочной операции или химиотерапии.

Максимальная сумма, которая будет начислена на семью, составляет 54 гривны на 5 человек.

Чтобы получить выплату, лица должны заполнить онлайн-анкеты:

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как некоторым ВПЛ, выехавшим из зоны боевых действий, получить денежную помощь.