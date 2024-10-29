Деякі ВПО можуть отримати допомогу на оренду житла: де та за яких умов

Треба відповідати певним критеріям

ВПО, що проживають у Вінницькій та Дніпропетровській областях, можуть отримати виплату на оренду житла.

Таку грошову допомогу надаватиме Гуманітарний фонд для України (UHF) протягом півроку. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, посилаючись на інформацію благодійного фонду "Право на захист".

Хто отримає таку виплату

Грошову допомогу надаватимуть ВПО, які були вимушені переміститися після 24 лютого 2022 року та не отримували допомоги на оренду житла від інших міжнародних організацій, а також належать до таких категорій:

проживають у місцях тимчасового проживання, що спроможні оплачувати приватну оренду житла після закінчення терміну дії програми;

проживають в місцях тимчасового проживання, але під загрозою виселення (особливо у школах і дитячих садках);

проживають в орендованому житлі, перебувають під загрозою виселення та не мають іншої альтернативи, окрім як переселитися в місця тимчасового проживання;

новоприбулі переселенці (до одного року), які не бажають проживати в місцях тимчасового проживання.

Водночас їм потрібно відповідати хоча б одному із критеріїв вразливості:

сім'я з одним із батьків (пріоритет надаватиметься жінці, що самостійно очолює домогосподарство) з однією дитиною або кількома дітьми віком до 18 років (до 23 років за умови навчання на очній формі чи дуальній формі) або з особами похилого віку (55 років і старше);

сім'я, що складається з однієї / кількох самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або осіб похилого віку з однією дитиною або кількома дітьми віком до 18 років;

сім'я з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, ВІЛ, туберкульоз, важкий медичний стан (ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, тяжкі травми, потреба в трансплантації органу, потреба в паліативній допомозі)); наявність хвороби має бути підтверджено медичною довідкою.

прийомні сім'ї, які виховують дітей без супроводу та дітей, розлучених із батьками (документально підтверджено);

домогосподарства з трьома або більше дітьми віком до 18 років (не включно);

домогосподарства з вагітними жінками або жінками, з дітьми віком до трьох років.

Аби отримати таку допомогу, заявникам потрібно заповнити анкету на участь у проєкті за посиланням.

Вищенаведені групи осіб мають бути спроможними оплачувати приватну оренду житла наприкінці періоду надання допомоги. Родина повинна мати змогу знайти собі житло для оренди та сплатити перші два місяці за неї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців може оформити собі щомісячні виплати за прихисток переселенців.