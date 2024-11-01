Де ВПО можуть отримувати щорічну додаткову грошову допомогу

Подати заяву можна електронно

ВПО, що проживають в Полтавській області та її мешканці, можуть отримати грошову допомогу на лікування або підвищення матеріального забезпечення сім'ї.

Вона здійснюватиметься раз на рік. Про це інформують у "Smart Region Полтавської області".

Така разова грошова допомога надаватиметься депутатами обласної ради. Аби отримати її, потрібно відповідати кільком критеріям:

мати статус ВПО в підрозділах соціального захисту за місцем проживання або перебування;

бути задекларованим та проживати або перебувати на території Полтавської області.

Виплата спрямована на підтримку громадян, які потребують матеріальної допомоги для підвищення життєвого рівня або проведення лікування та складних операцій.

Як отримати виплату

Спочатку особі потрібно зареєструватись на платформі офіційного сайту Полтавської області. Потім внести особисті дані і завантажити всі документи, що підтверджують інформацію. Далі обрали депутата зі списку, від якого очікується підтримка.

Якщо виникли проблеми з реєстрацією, то можна переглянути інструкцію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як деяким ВПО, що виїхали із зони бойових дій, отримати грошову допомогу.