Трамп спробує зосередитися на інших справах, зокрема на можливому протистоянні з Європою

Президент США Дональд Трамп незабаром вийде з переговорного процесу щодо припинення війни в Україні. Американський лідер починає розуміти, що укласти мирну угоду в Україні складніше, ніж він думав, до того ж на Трампа чиниться своєрідний тиск – він повинен був укласти угоду про мир за перші 100 днів свого президентства, але нічого не виходить.

Про це сказав військовий аналітик Майкл Кларк в коментарі Sky News. Кларк припускає, що максимум через два тижні Трамп вирішить, що цей переговорний процес більше йому не потрібен, та вийде з нього.

"США могли б залишитися в ньому трохи довше, якби вважали, що зможуть щось отримати від нього. Але я не думаю, що вони зможуть щось отримати. Я думаю, що Трамп піде через пару тижнів", – вважає він.

Кларк зазначив, що Трамп спробує зосередитися на інших справах, де, на думку президента США, можна отримати так потрібну йому "швидку перемогу". Зокрема, він може звернути увагу на Європу, з якою в США зараз спостерігається "розходження шляхів".

Нагадаємо, що Сполучені Штати готові визнати тимчасово окупований Крим російським, на чому давно наполягає Кремль. Зробити це планується нібито у рамках так званої "мирної угоди" про припинення війни між Україною та Росією. Відповідну умову США планували висунути Україні та європейським партнерам на переговорах у Лондоні.

Українська делегація в Лондоні 23 квітня підтвердила свою позицію, що наша країна готова вести переговори, але не готова здаватися. Окупацію Криму росіянами Україна не визнає. Тому не стало чимось дивним те, що мирні переговори, які мали відбутися в Лондоні в середу, 23 квітня, було скасовано через відмову України віддати свої території.

Після цього у Білому домі влаштували традиційну істерику та виступили зі звинуваченнями на адресу президента України Володимира Зеленського. Зокрема, прессекретар Білого дому Керолайн Левітт дозволила собі заявити, що на думку Трампа, Зеленський "рухається у неправильному напрямку" в питанні досягнення миру. Сам Трамп, виступаючи на брифінгу 23 квітня, заявив, що позиція Зеленського щодо Криму нібито шкодить мирному процесу та може призвести до ще трьох років війни в Україні. При цьому Трамп знову повторив свою улюблену маячню про "карти".