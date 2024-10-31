Деякі ВПО, що виїхали із зони бойових дій, отримають допомогу

Для реєстрації спочатку потрібно подати заяву

ВПО з різних регіонів України продовжують отримувати соціальні виплати. Одна з грошових допомог надається особам, які виїхали із зони бойових дій до однієї громади Донецької області.

Така виплата передбачена українцям, які виїхали із зони активних бойових дій і протягом вересня-жовтня 2024 отримали статус внутрішньо переміщеної особи у Добропільській громаді Донецької області. Про це повідомили у Добропільській міській військовій адміністрації.

Для оформлення допомоги, особі спочатку потрібно подати заяву, а після того чекати на дзвінок від представника Благодійного фонду. Під час реєстрації необхідно мати при собі оригінали наступних документів:

паспорт громадянина;

ІПН;

довідка ВПО.

Водночас реєстрація на виплату не дає гарантії, що її нарахують.

Тим часом жителі Донецької області, після евакуації до більш безпечних регіонів, можуть отримати додаткову грошову допомогу в 10 800 гривень. Для цього потрібно відповідати певним умовам. Крім грошової допомоги, особам також надається гуманітарна, правова, психологічна допомога та безплатне житло.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як і кому держава виплатить грошову допомогу на опалювальний сезон.