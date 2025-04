Голос Трампа почули у легендарній пісні: у Тік-Ток віруситься кумедне відео

Пісня вийшла у 1991 році

Мережею шириться смішний ролик. У відомій пісні R.E.M. Losing My Religion (Втрата моєї релігії) почули "голос" президента США Дональда Трампа, і тепер дехто не може її слухати.

Відео опублікували у TikTok. Автор наклав зображення Трампа на звук пісні. Ролик активно коментують.

Увага! Відео містить ненормативну лексику

"Не любив цю пісню ніколи, тепер зрозуміло, чому", "Ні, але смішно", "Навіщо ти це показав", "Та нічого подібного. Пісня надто хороша і ніякий Трамп цього не змінить", "У мене настрій зіпсувався", "І як це розчути?", — пишуть коментатори.

Про що співає R.E.M у пісні Losing My Religion

"Losing My Religion" (укр. Втрачаю свою віру, Втрачаю Терпець) — пісня американської рок-групи R.E.M., що вийшла як основний сингл їхнього альбому "Out of Time" в 1991 році. На діалекті мешканців деяких південних штатів США вислів to lose one’s religion означає "бути доведеним до крайності", "втрачати терпіння".

Загальна тема пісні – це боротьба з внутрішніми демонами й емоціями. Вона стала культовою завдяки сильній емоційній основі, незвичному музичному супроводу та оригінальному поетичному стилю.

Текст передає емоційний конфлікт головного героя, який намагається утриматися на плаву у стосунках з тим, хто йому дорогий. Проте він відчуває, що втрачає здатність контролювати себе.

