Що робити ВПО, якщо затримують виплати

Є терміни, коли нарахування має здійснитись

Переселенці в Україні мають право на щомісячну виплату у 2 або 3 тисячі гривень. У певних випадках її можуть затримувати, тому треба знати, що робити в такій ситуації.

Як йдеться в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, частина осіб зі статусом ВПО отримують виплати після 15 числа кожного місяця, а інші — після 28 числа. Тому термін нарахування допомоги може розтягнутись до кінця місяця.

"Видатки на соціальну сферу є пріоритетними для уряду і другими за значимістю після видатків на оборону країни, на неї кошти спрямовуються першочергово. Тож виплата допомоги на проживання для ВПО відбувається поетапно", — резюмували у Мінсоцполітики.

Водночас, за словами віцепрем’єрки Ірини Верещук, якщо виплата не надходила понад місяць, то особі треба звернутись до органів соцзахисту, ЦНАПу чи до Мінреінтеграції на телефони гарячої лінії з кризових питань 15-48, або гарячої лінії Офісу уповноваженого з питань ВПО +38 (066) 813-62-39.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з ВПО може розраховувати на майже 11 тис грн нової грошової допомоги.