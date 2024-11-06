Скільки "коштує" рік страхового стажу в Україні для виходу на пенсію у 2024

Це можна зробити на вебпорталі ПФУ

В Україні вихід на пенсію можливий, якщо особа досягла 60, 63 або 65 років та має норму страхового стажу. Однак якщо українцю не вистачає стажу, то його можна докупити.

Цією можливістю можуть скористатись особи, що проживають за кордоном і планують отримувати пенсію в Україні. Водночас ця функція доступна для громадян з низьким рівнем офіційного доходу, які хочуть збільшити свою майбутню виплату, як йдеться на Урядовому порталі.

У 2024 році один місяць стажу коштуватиме українцю 1760 гривень, тобто мінімальний страховий внесок. Річний стаж обійдеться у 21 480 гривень.

Аби докупити стаж, літній особі не треба звертатись до відділень Пенсійного фонду. Це можна зробити через портал електронних послуг ПФУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи планується підвищення пенсійного віку в Україні. Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович і додала, що у міністерстві працюють над поновленням навичок для людей похилого віку, а також навчанням їх новому, зокрема цифрової грамотності.