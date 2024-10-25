Чи планують в Україні підвищувати вік виходу на пенсію

Для українців будуть створювати нові умови, аби замотивувати працювати довше

В Україні не збираються підвищувати пенсійний вік для громадян. Однак міністр соціальної політики Оксана Жолнович каже про створення нових умов, аби особи змогли працювати довше.

Стандарт, який було закладено у 2017 році, є оптимальним і не діє, як обмеженням віку людини, а кількості відпрацьованих років. Про це повідомила міністерка в інтерв’ю агентству "Укрінформ".

За її словами, у міністерстві працюють над поновлюванням навичок для людей похилого віку, а також навчанням їх чомусь новому, зокрема цифрової грамотності.

"Людина у 65 років — це не дідусь із сивою бородою. Це ще дуже активна особистість, яка хоче бути затребуваною в суспільстві, має гарні можливості робити внесок в економіку і чудовий досвід. Враховуючи ці обставини, нам потрібно створювати умови, щоб люди пенсійного віку хотіли долучитися до роботи, і щоб роботодавці також розглядали їх як цінний ресурс", — сказала голова Мінсоцполітики.

Водночас вона також вважає, що пенсія призводить до втрати особи певних соціальних цінностей, адже громадянин перестає ходити на роботу і перебувати в соціумі. Тож одне з голових завдань Мінсоцполітики — "не залишати людей у "чотирьох стінах" якомога раніше, а зберегти цю соціальну активність".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто із пенсіонерів може розраховувати на підвищені виплати у листопаді.