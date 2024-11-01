В однієї категорії пенсіонерів хочуть забрати понад 2 тис. грн надбавки

Цим рішенням держава заощадить 15 млрд грн

У законопроєкті про бюджет на 2025 рік заплановані зміни з пенсіями. Згідно з ним, у деяких пенсіонерів-чорнобильців хочуть забрати надбавки до їх щомісячних виплат.

Йдеться про пенсіонерів, які після аварії на Чорнобильській АЕС виїхали звідти й не жили там з 1986 по 1993 рік. Їм нараховується доплата в розмірі 2361 гривні, яку виплачують за проживання у зоні обов’язкового чи добровільного відселення, пише видання "На пенсії", посилаючись на повідомлення голови бюджетного комітету Верховної Ради Роксолани Підласи.

Якщо ухвалять цей законопроєкт, то така сума нараховуватиметься лише пенсіонерам, які не працюють, і постійно проживали чи працювали в цій зоні з 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року.

Місце проживання людини перевірятимуть за допомогою Єдиного державного демографічного реєстру та інших державних баз даних.

Тож, якщо відбудуться такі зміни, держава зможе заощадити 15 мільярдів гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи зміниться щось у виплаті пенсій по інвалідності після реформи МСЕК.