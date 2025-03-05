Ядерна зброя, перемир'я і європейські війська в Україні: Макрон зробив низку важливих заяв

Наступного тижня Франція збере начальників штабів країн, які готові "гарантувати майбутній світ в Україні"

Еммануель Макрон заявив, що мир в Україні "не може бути побудований за будь-яку ціну і під російським диктатом", а "мирний договір не може означати капітуляцію або руйнування України". Він також відкинув можливість перемир’я з Росією і назвав цю ідею "занадто крихкою".

Крім цього, Макрон хоче розпочати дискусію про використання ядерної зброї Францією для захисту всієї Європи. "Ми маємо ядерну зброю і саме тому ми захищені краще, ніж багато наших сусідів. Я вирішив почати стратегічні обговорення щодо захисту всього континенту нашою ядерною зброєю", — заявив президент Франції.

Проте він наголосив, що фінальне рішення щодо ядерного захисту буде ухвалювати Головнокомандувач французької армії.

Під час свого звернення до нації Макрон також торкнувся низки дійсно важливих тем. "Телеграф" зібрав головні заяви президента Франції під час його виступу:

Ми вступаємо в нову еру, де Росія загрожує всій Європі.

Європейські війська можуть бути розгорнуті в Україні "після підписання миру". Однак за його словами, ці сили "не підуть воювати на лінію фронту сьогодні, але будуть там, коли мир буде підписано, щоб гарантувати його повне дотримання".

Я хочу вірити, що США будуть на нашому боці, але ми повинні готуватися до іншого сценарію.

Мир не може бути підписаний у Вашингтоні чи Москві, адже загроза нависла над усією Східною Європою.

Українці борються не тільки за свою свободу, а й за безпеку всієї Європи. Це не російсько-український конфлікт, це міжнародний конфлікт.

Ця агресія здається далекою, але вона дуже близько. РФ втручається в наші вибори, всюди поширює пропаганду.

Росія продовжує переозброюватися, вона витрачає 40% бюджету на оборону.

До 2030 року Росія планує мобілізувати 3 млн солдатів і побудувати 4 тисячі танків.

Європі потрібно продовжувати підтримувати українські війська.

Ми вирішили збільшити фінансування оборони Європи.

Наступного тижня Франція збере начальників штабів країн, готових "гарантувати майбутній мир в Україні".

Росія не дотримувалася "Мінська" і тому ми не можемо вірити їй на слово.

Ми підготували план миру в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що зустріч Зеленського та Трампа після суперечки у Білому домі може відбутися вже зовсім скоро. У Вашингтон український лідер збирається поїхати з Еммануелем Макроном та Кіром Стармером.