Чи зміниться сума мінімальної пенсії у 2025
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Скільки наразі отримують українці
Бюджетною декларацією на 2025-2027 роки передбачено зміни з деякими пенсійними виплатами. Однак чи передбачені нововведення для мінімальних нарахувань.
Згідно з постановою Кабміну "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки", у наступному році не відбудеться зростання суми пенсії. Уряд вирішив заморозити цей показник.
Однак є ймовірність, що наступна індексація виплат здійсниться у 2028 році.
Варто нагадати, що мінімальна пенсія у 2024 році залежить від стажу та віку особи, тож:
- мінімальну пенсію 2 725 гривень можуть отримувати пенсіонери, які не працюють (незалежно від стажу);
- щонайменше 2 980 гривень передбачено пенсіонерам віком до 70 років при повному стажі 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно);
- 3 240 гривень нараховуватимуть людям віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років;
- 3 370 гривень передбачено пенсіонерам від 80 років та які мають страховий стаж 20/25 років;
- 3 370 гривень отримують громадяни віком від 65 років, які не працюють та мають повний страховий стаж – 30/35 років.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи зможуть пенсіонери отримати тисячу гривень допомоги від Зеленського.