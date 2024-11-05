Чи зміниться сума мінімальної пенсії у 2025

Скільки наразі отримують українці

Бюджетною декларацією на 2025-2027 роки передбачено зміни з деякими пенсійними виплатами. Однак чи передбачені нововведення для мінімальних нарахувань.

Згідно з постановою Кабміну "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки", у наступному році не відбудеться зростання суми пенсії. Уряд вирішив заморозити цей показник.

Однак є ймовірність, що наступна індексація виплат здійсниться у 2028 році.

Варто нагадати, що мінімальна пенсія у 2024 році залежить від стажу та віку особи, тож:

мінімальну пенсію 2 725 гривень можуть отримувати пенсіонери, які не працюють (незалежно від стажу);

щонайменше 2 980 гривень передбачено пенсіонерам віком до 70 років при повному стажі 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно);

3 240 гривень нараховуватимуть людям віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років;

3 370 гривень передбачено пенсіонерам від 80 років та які мають страховий стаж 20/25 років;

3 370 гривень отримують громадяни віком від 65 років, які не працюють та мають повний страховий стаж – 30/35 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи зможуть пенсіонери отримати тисячу гривень допомоги від Зеленського.