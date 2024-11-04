Чи зможуть пенсіонери отримати тисячу від Зеленського

Є одна важлива умова

Президент України з 1 грудня доручив уряду виділити на кожну особу по 1 тисячі гривень. Чи може цю суму отримати пенсіонер.

Цю виплату можна витратити на оплату комуналки, українські ліки, квитки на потяг, оплатити мобільний зв’язок, сходити до кіно або театру. Однак деякі літні особи можуть не дочекатись їх, адже громадяни мають отримати допомогу через "Дію", як сказав член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає "На Пенсії".

Ця програма активна лише на смартфоні, тому людина зі старим кнопковим телефоном не зможе доєднатись до програми.

За його словами, "роздавати гроші всім, незалежно від доходів, – неефективно та несправедливо". Тому краще виплачувати допомогу тим, хто більше її потребує — пенсіонерам, ВПО та малозабезпеченим людям.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що одна категорія пенсіонерів може залишитись без серйозної надбавки до виплати. Її можуть забрати, якщо буде ухвалено законопроєкт про бюджет України на наступний рік.