19 ідей, як зробити гарну та незвичайну листівку мамі на 8 березня своїми руками з паперу, помпонів та інших підручних матеріалів

Вітати маму на 8 березня – улюблена з дитинства традиція. Згадайте, як зворушливо було робити своїми руками вироби, розучувати вітальні вірші та старанним почерком виводити на листівці "З 8 Березня, мамо!".

Ми пропонуємо вам продовжити цю чудову традицію, зробивши разом із дітьми красиві вітальні листівки на 8 березня. Від нас – ідеї, а від вас – творчий підхід та старанне виконання. Приступаємо!

Листівки з помпонами своїми руками

Перший варіант листівок для мами на 8 Березня – листівки з помпонами. Можна зробити помпони своїми руками, а можна купити в магазині для творчості. За посиланням ви знайдете докладний майстер-клас з фото, як зробити листівку мамі з помпонів.

Листівка з пташками

Дуже ніжна листівка на 8 Березня з паперу: пташка мама обіймає своє пташеня. Для цієї аплікації вам знадобляться картон, кольоровий папір, ножиці, клей та шаблон.

Вишиті своїми руками листівки на 8 Березня

Ці листівки робити не так складно, як здається на перший погляд. На щільний картон нанесіть контур серця або квітки й просто з’єднуйте за допомогою голки та ниток протилежні краї малюнка. З таким завданням упорається навіть дитина. Детальний майстер-клас з фото можна подивитися у нашій статті "Як зробити своїми руками листівку з вишитим серцем".

Об’ємні листівки на 8 Березня

Красиві 3D листівки стануть оригінальним подарунком мамі на 8 Березня. Як їх робити – дивіться трохи нижче у відео уроці на прикладі листівки з єдинорогом.

Листівка з об’ємними квітами всередині

Ця неймовірно красива листівка, звичайно, не найпростіший виріб з тих, що можна придумати на 8 Березня. Але, повірте, радість та здивування мами, яка отримає такий незвичайний подарунок, та ще й зроблений своїми руками, варті витраченого часу.

Листівки з пальчиковими малюнками

Ці варіанти листівок на 8 Березня підійдуть для найменших. Дітям потрібно буде лише вмочити пальці в фарби й кілька разів ткнути в малюнок.

Листівка-аплікація на 8 Березня

Оригінальний варіант листівок — аплікація з того, що є під рукою: чи то живі квіти, чи то макарони. До речі, можна запропонувати найменшим дітям зробити своїми руками в подарунок мамі на 8 Березня — намисто з макаронів.

Листівки на 8 Березня з вирізаних сердець

Листівки мамі, зроблені з багатьох сердець. Навряд чи щось може бути зворушливішим, ніж цей подарунок.

Листівки з квітами зі смужок паперу

Для такої листівки знадобляться тонкі смужки паперу. Їх потрібно буде склеїти, як показано на зображенні, щоб вийшли об’ємні квіти.

Листівка з фотографією дитини

Оригінальна листівка на 8 Березня, у центрі яких дитячі фотографії, зворушить маму до сліз.

Листівки на 8 Березня з ґудзиків

Відгадайте загадку. Що спільного у мами та ґудзика? На них усе тримається. Саме тому ми пропонуємо зробити листівку на 8 Березня з ґудзиків.

Листівки на 8 Березня із кольорового паперу

Щоб зробити цю листівку на 8 Березня в подарунок мамі, не потрібно мати особливі навички. З нею впорається навіть дитина. Вирізаємо з кольорового паперу пелюстки та клеїмо їх на картон.

Листівка-сюрприз

Уявіть подив мами, коли вона отримає такий сюрприз у конверті. У першому випадку це листівка у вигляді двох долонь із серцем усередині. А в другому — веселка з паперу, складена гармошкою. Додайте зворушливе привітання з 8 Березня та все! Подарунок своїми руками готовий!

Листівка "Мімоза"

Незвичайну листівку для мами на 8 Березня можна зробити за допомогою діркопробивача та яскравого паперу. Техніка максимально проста, найголовніше — знайти вдома диркопробивач. Купуємо жовтий та блакитний папір і починаємо творити.

"Солодкі" листівки на 8 Березня

Можна порадувати маму листівкою у кулінарному стилі. Таке привітання на 8 Березня буде дуже милим. Мотиви можуть бути різними: від баночки варення до кексу або філіжанки кави. Беремо картон, ножиці, фарби й починаємо диво.

Фото www.handmadecharlotte.com

Листівка "Метелик"

Зробити листівку з метеликом, символом весни та відродження своїми руками дуже просто.

Перший метод. Намалюйте метелика на папері, прикрасьте і виріжте. Зігніть посередині та приклейте до картону.

Другий варіант листівки з метеликом на 8 Березня. Обводимо дитячі долоні на папері, вирізаємо фігури, що вийшли — це будуть крила метелика. Потім залишається намалювати і вирізати тулуб, голову і склеїти всі деталі.

Листівки з квітами в стилі квілінг

Ця техніка для старших дітей і для дорослих. Однак листівки з квітами у стилі квілінг виходять неймовірно зворушливими та оригінальними. Для того, щоб зробити таку листівку, знадобляться спеціальні смужки паперу, клей та інструкція.

Мамин портрет

Портрет мами, зроблений у вигляді аплікації, також може бути чудовою листівкою на 8 Березня. Мами матимуть змогу побачити себе очима своїх дітей. І таку листівку мати точно зберігатиме довгі роки.

Листівка "Гіацинт"

Листівку з гіацинтами можна зробити у вигляді аплікації з кольорового паперу, як показано нижче.

Впевнені, що у вас вистачить натхнення вдосконалити ці листівки мамі на 8 Березня, додавши щось від себе.

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