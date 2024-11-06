Сколько "стоит" год страхового стажа в Украине для выхода на пенсию в 2024

Это можно сделать на вебпортале ПФУ

В Украине выход на пенсию возможен, если человек достиг 60, 63 или 65 лет и имеет норму страхового стажа. Однако если украинцу не хватает стажа, его можно докупить.

Этой возможностью могут воспользоваться проживающие за рубежом лица и планирующие получать пенсию в Украине. В то же время эта функция доступна гражданам с низким уровнем официального дохода, которые хотят увеличить свою будущую выплату, как говорится на Правительственном портале.

В 2024 году один месяц стажа обойдется украинцу в 1760 гривен, то есть минимальный страховой взнос. Годовой стаж обойдется в 21480 гривен.

Чтобы докупить стаж, пожилому лицу не нужно обращаться в отделения Пенсионного фонда. Это можно сделать через портал электронных услуг ПФУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, планируется ли повышение пенсионного возраста в Украине. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович и добавила, что в министерстве работают над возобновлением навыков для пожилых людей, а также обучением их новому, в частности цифровой грамотности.