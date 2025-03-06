Хто може вийти на пенсію у 50 років та отримувати 17 тис грн

Пенсійне нарахування для таких осіб вираховується інакше

Сума пенсії деяких осіб в Україні коливається не тільки від показника заробітної плати або кількості страхового стажу, а й місця роботи. Наприклад, особа, яка служила у Збройних силах, отримуватиме збільшені виплати, аніж та, що вийшла на відпочинок на загальних умовах.

Аби вирахувати, якою очікується пенсія у березні 2025 року для жінки, що має 13 років стажу на військовій службі, "Телеграф" використав спеціальний пенсійний калькулятор.

Уявімо, що 50-річна військова отримує 26000 гривень заробітної плати. Крім того, вона має 30 років страхового стажу, де з них 13 років складає військова служба. Але українка не належить до жодної пільгової категорії населення (ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо). У такому випадку держава призначить їй 17690 гривень пенсії.

Нагадаємо, що пенсіонери, на утриманні яких є неповнолітні діти, розраховують на спеціальну надбавку в майже 1200 гривень від держави. Однак така доплата передбачена лише для військових, які вже на відпочинку.

Раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть залишитись без виплати пенсії.