Чи можуть мобілізувати чоловіка без щитовидної залози: що потрібно знати військовозобов'язаним

Все залежить від тяжкості захворювання

Відстрочку від мобілізації можна отримати через стан здоров’я. Зокрема, через тяжкі порушення ендокринної системи та обміну речовин.

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", громадяни з певними захворюваннями можуть бути виключені з військового обліку. Зокрема, військово-лікарська комісія (ВЛК) ухвалює рішення про непридатність проходження служби у разі:

наявності цукрового діабету будь-якого типу;

тяжких порушень роботи інших ендокринних залоз;

значних порушень обміну речовин, зокрема виражених форм ожиріння.

Чи можуть мобілізувати без щитовидної залози

Раніше чоловіків без щитовидної залози визнавали "обмежено придатними". Однак у травні 2024 року цей статус було скасовано, що вплинуло на порядок мобілізації таких осіб.

Видалення щитовидної залози само по собі не є підставою для виключення з військового обліку . Якщо після операції чоловік проходить необхідну гормонозамісну терапію, не має серйозних ускладнень та його загальний стан дозволяє виконувати службові обов’язки, ВЛК може визнати громадянина придатним до військової служби в тилу.

Однак відразу після операції з видалення щитовидної залози, чоловік може отримати тимчасову відстрочку від мобілізації на період реабілітації.

Нагадуємо, що отримати відстрочку або бути виключеними з військового обліку можуть чоловіки, які мають серйозні порушення функцій нирок, сечовидільної та репродуктивної систем. До переліку захворювань, які можуть стати підставою для звільнення від служби, входять:

ниркова недостатність IV-V стадії через гломерулярні та тубулоінтерстиціальні хвороби нирок — нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії;

хвороби нирки, сечоводу, сечового міхура та уретри зі значними порушеннями функцій — обструктивна уропатія, гідронефроз, піонефроз, сечокам’яна хвороба (камені в нирках ) , кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші.

Раніше "Телеграф" писав, чи відправляють на фронт чоловіків з гемороєм. Люди з хворобою прямої кишки раніше вважалися "обмежено придатними".