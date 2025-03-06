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"Ви хворі та збочені": Трамп поставив ультиматум ХАМАСу

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Дональд Трамп загрожує бойовикам ХАМАС Новина оновлена 06 березня 2025, 01:59
Дональд Трамп загрожує бойовикам ХАМАС

Американський президент звернувся до бойовиків Сектору Гази

Президент США Дональд Трамп вимагає від радикального руху ХАМАС відпустити всіх заручників. Інакше він погрожує бойовикам смертю.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth. Свою промову він почав із того, що назвав представників цього руху "хворими збоченцями".

"Звільніть усіх заручників зараз, а не потім, і негайно поверніть усі тіла вбитих вами людей, або вам кінець. Тільки хворі та збочені люди зберігають тіла, а ви хворі та збочені", — написав американський президент.

Якщо ж члени ХАМАСу не виконають вимоги, то Трамп обіцяє передати Ізраїлю "все необхідне, щоб закінчити роботу".

Крім того, президент США звернувся до мешканців Сектору Гази з обіцянкою "прекрасного майбутнього", якщо вони виконають його вимоги щодо заручників.

"Прийміть розумне рішення. Звільніть заручників зараз, або пізніше розплачуватиметеся в пеклі", — написав Трамп.

Варто зазначити, що Трамп у лютому заявляв про намір придбати Сектор Гази та зайнятися його відновленням під наглядом США. Члени ХАМАС після цього розкритикували американського президента, наголосивши, що його пропозиція "абсурдна".

Теги:
#ХАМАС #Сектор Газа #Дональд Трамп