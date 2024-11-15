Знижки до 100%. Хто з українців може отримати пільги на оплату комуналки (список)
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Оформити допомогу можна онлайн
Деякі категорії громадян України мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Зокрема, це стосується захисників, які сьогодні боронять (або боронили) Україну .
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України. Так, відповідно до чинного законодавства, сюди входять послуги:
- з управління багатоквартирним будинком;
- з постачання та розподілу природного газу, електричної енергії, з постачання гарячої води, теплової енергії для опалення;
- централізованого водопостачання, централізованого водовідведення;
- вивезення сміття;
- придбання твердого палива і скрапленого газу.
Хто має право на пільгу
До цієї категорії відносяться:
- учасники бойових дій – 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг в межах встановлених норм;
- учасники війни – 50% знижки;
- особи з інвалідністю внаслідок війни – 100% знижки;
- члени сімей загиблих – 50% знижки
Як оформити пільгу
Для цього потрібно звернутися до органу Пенсійного Фонду, подати заяву особисто в будь-якому з сервісних центрів ПФУ або направити її поштою. Також заяви з необхідними документами та відомостями приймаються:
- у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад відповідних громад або військових адміністрацій;
- у ЦНАПах.
Якщо є доступ до інтернету, то найзручніше це зробити онлайн. Це можна зробити через вебпортал електронних послуг ПФУ (тоді на порталі необхідно авторизуватися за допомогою електронного підпису, в розділі "Всі послуги" обрати – "Заява на житлову субсидію чи пільгу". І далі заповнити запропоновані форми). Або через мобільний додаток Пенсійного фонду.
Які документи потрібні для оформлення пільги:
- паспорт;
- документ, що підтверджує право на пільгу (наприклад, посвідчення УБД);
- обліковий номер реєстраційної картки платника податків.
У заяві також зазначаються реквізити організацій, що надають послуги, особові рахунки в них.
Раніше "Телеграф" розповідав про три способи онлайн подати документи на субсидію. Зробити це можна навіть зі смартфона.