Знижки до 100%. Хто з українців може отримати пільги на оплату комуналки (список)

Оформити допомогу можна онлайн

Деякі категорії громадян України мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Зокрема, це стосується захисників, які сьогодні боронять (або боронили) Україну .

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України. Так, відповідно до чинного законодавства, сюди входять послуги:

з управління багатоквартирним будинком;

з постачання та розподілу природного газу, електричної енергії, з постачання гарячої води, теплової енергії для опалення;

централізованого водопостачання, централізованого водовідведення;

вивезення сміття;

придбання твердого палива і скрапленого газу.

Хто має право на пільгу

До цієї категорії відносяться:

учасники бойових дій – 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг в межах встановлених норм;

учасники війни – 50% знижки;

особи з інвалідністю внаслідок війни – 100% знижки;

члени сімей загиблих – 50% знижки

Як оформити пільгу

Для цього потрібно звернутися до органу Пенсійного Фонду, подати заяву особисто в будь-якому з сервісних центрів ПФУ або направити її поштою. Також заяви з необхідними документами та відомостями приймаються:

у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад відповідних громад або військових адміністрацій;

у ЦНАПах.

Якщо є доступ до інтернету, то найзручніше це зробити онлайн. Це можна зробити через вебпортал електронних послуг ПФУ (тоді на порталі необхідно авторизуватися за допомогою електронного підпису, в розділі "Всі послуги" обрати – "Заява на житлову субсидію чи пільгу". І далі заповнити запропоновані форми). Або через мобільний додаток Пенсійного фонду.

Які документи потрібні для оформлення пільги:

паспорт;

документ, що підтверджує право на пільгу (наприклад, посвідчення УБД);

обліковий номер реєстраційної картки платника податків.

У заяві також зазначаються реквізити організацій, що надають послуги, особові рахунки в них.

Раніше "Телеграф" розповідав про три способи онлайн подати документи на субсидію. Зробити це можна навіть зі смартфона.