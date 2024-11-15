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Знижки до 100%. Хто з українців може отримати пільги на оплату комуналки (список)

Автор
Андрій Мулько
Дата публікації
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Автор
Комуналка
Комуналка. Фото Колаж "Телеграфу"

Оформити допомогу можна онлайн

Деякі категорії громадян України мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Зокрема, це стосується захисників, які сьогодні боронять (або боронили) Україну .

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України. Так, відповідно до чинного законодавства, сюди входять послуги:

  • з управління багатоквартирним будинком;
  • з постачання та розподілу природного газу, електричної енергії, з постачання гарячої води, теплової енергії для опалення;
  • централізованого водопостачання, централізованого водовідведення;
  • вивезення сміття;
  • придбання твердого палива і скрапленого газу.

Хто має право на пільгу

До цієї категорії відносяться:

  • учасники бойових дій – 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг в межах встановлених норм;
  • учасники війни – 50% знижки;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни – 100% знижки;
  • члени сімей загиблих – 50% знижки

Як оформити пільгу

Для цього потрібно звернутися до органу Пенсійного Фонду, подати заяву особисто в будь-якому з сервісних центрів ПФУ або направити її поштою. Також заяви з необхідними документами та відомостями приймаються:

  • у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад відповідних громад або військових адміністрацій;
  • у ЦНАПах.

Якщо є доступ до інтернету, то найзручніше це зробити онлайн. Це можна зробити через вебпортал електронних послуг ПФУ (тоді на порталі необхідно авторизуватися за допомогою електронного підпису, в розділі "Всі послуги" обрати – "Заява на житлову субсидію чи пільгу". І далі заповнити запропоновані форми). Або через мобільний додаток Пенсійного фонду.

Які документи потрібні для оформлення пільги:

  • паспорт;
  • документ, що підтверджує право на пільгу (наприклад, посвідчення УБД);
  • обліковий номер реєстраційної картки платника податків.

У заяві також зазначаються реквізити організацій, що надають послуги, особові рахунки в них.

Раніше "Телеграф" розповідав про три способи онлайн подати документи на субсидію. Зробити це можна навіть зі смартфона.

Теги:
#Комуналка #Військові #Пільги