Субсидія онлайн для кожного — три способи подати документи на отримання (відеоінструкція)

Доступна розширена та спрощена система подачі документів

В Україні подати документи на субсидію на житлово-комунальні послуги або на придбання твердого палива можна кількома способами. Якщо вам не підходить особисте звернення в ПФУ або ЦНАП чи посилання документів поштою, ви можете зробити це онлайн.

Існують три основні інструменти подачі документів онлайн на субсидію:

на вебпорталі Пенсійного фонду

на порталі "Дія"

через спеціальний додаток Пенсійного фонду для смартфонів.

Подача документів на субсидію на вебпорталі Пенсійного фонду

Після того як ви зареєструвалися або авторизувалися на вебпорталі Пенсійного фонду, потрібно знайти розділ "Подати документи на субсидію". Якщо у вас немає особливостей у домогосподарства (боргів, ви не орендуєте житло, в складі родини тільки пенсіонери) ви можете скористатися скороченою формою подачі документів. Обидві форми вимагають заповнення заяви та декларації про доходи. В них вказуються основні дані про домогосподарство — хто проживає, членів їхніх родин та доходи вищеперерахованих осіб. Додаткові документи за потреби завантажуються в сканованому вигляді. Багатосторінкові документи мають бути об'єднані в PDF файли. Аналогічним чином подають документи через спеціальний додаток Пенсійного фонду для телефонів.

Подача документів на субсидію на порталі "Дія"

Потрібно зареєструватися на порталі "Дія" або зайти в особистий кабінет громадянина. В розділі "Послуги" потрібно знайти підрозділ "Пенсії, пільга та допомога" Там знаходимо поле "Заява на субсидію" та натискаємо далі. Платформа підкаже, що потрібно внести в яке поле. Там також можна обрати, яку заяву подавати — спрощену чи за розширеною формою. Портал "Дія" підтягує основні дані про заявника, тож вам треба не тільки заповнити порожні поля, а й перевірити наявні.

"Телеграф" раніше розповідав, що відповідь на заяву на отримання субсидії надійде на порталі "Дія" або на порталі Пенсійного фонду відповідно до того місця, де ви подавали документи. В майбутньому відстежити нарахування своєї субсидії, дізнатися не тільки дату, а й суму останньої виплати можна буде на порталі Пенсійного фонду у розділі "Моя субсидія".