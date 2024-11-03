Кияни розповіли, скільки платять за комуналку, та здивували навіть журналістів (відео)

Люди називали дуже різні суми

У Києві розпочався опалювальний сезон та вже понад 16% житлового фонду, а це 1617 багатоповерхівок, підключили до системи теплопостачання. У зв’язку з цим суми у платіжках мешканців столиці почали "повзти" вгору та значно збільшилися порівняно з літнім періодом.

Кияни розповіли журналістам, скільки грошей зі свого бюджету їм доводиться витрачати на оплату послуг ЖКГ. Суми у всіх виходять різні, а деякі цифри здивували навіть професійних журналістів.

Так, в осінньо-зимовий період мешканцям Києва доводиться платити за комунальні послуги близько 5-6 тисяч гривень. При цьому дехто платить лише за опалення 5000 гривень, а дехто примудряється за всю комуналку віддавати 1200 гривень.

"Ну ми платимо 2500 гривень. Це приблизно 20% від нашого сімейного бюджету", — розповіла журналістам мешканка Києва.

Ще одна жінка заявила, що її сім’ї доводиться платити лише за опалення 1600 гривень за двокімнатну квартиру.

Інша ж мешканка Києва зізналася, що вони часто включають обігрівачі та кондиціонер. Тому платіжки у них виходять досить "вагомими", а лише за опалення вони змушені віддавати близько 8000 гривень на місяць.

Одному з перехожих вдалося реально здивувати журналіста — чоловік заявив, що йому вся комуналка разом із опаленням коштує 1200 гривень.

Скільки коштує газове опалення

Державна компанія "Нафтогаз України" постачає газ для 12,4 млн. споживачів та утримує понад 98% ринку. На даний час ціна для населення становить 7,96 гривні за кубометр. Інші постачальники пропонують ціни від 7,70 до 10 гривень за кубометр.

Також діє мораторій на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду. Нафтогаз також продає газ виробникам тепла для населення за ціною 7,42 гривні за кубометр.

Який тариф буде у тих, хто має електроопалення

З 1 жовтня по 30 квітня наступного року діятиме знижений тариф на електроенергію для побутових споживачів, які мешкають у житлових будинках, обладнаних в установленому порядку електричними опалювальними котлами, повідомляє Yasno.

Для цих споживачів буде тариф 2,64 грн/кВт*год (з ПДВ), але за умови, що споживання електроенергії не перевищуватиме 2000 кВт*год на місяць (включаючи весь обсяг споживання). У разі, якщо буде використано понад 2000 кВт*год. на місяць, автоматично запрацює тариф 4,32 грн/кВт*год. (з ПДВ) за весь місячний обсяг споживання.

Раніше місячний ліміт споживачів, будинки яких обладнані електричними установками та двозонними лічильниками (встановлений державним регулятором (НКРЕКУ)), становив 3000 кВт*год. на місяць – цього обсягу вистачало для опалення електрикою будинку площею до 100 квадратних метрів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вже після завершення цьогорічного опалювального сезону в Україні можуть підвищити вартість комунальних послуг. Це передбачено у меморандумі з МВФ.