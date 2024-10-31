Рус

Допомога на оплату комуналки: кому держава надасть субсидію у листопаді 2024

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Гроші Новина оновлена 31 жовтня 2024, 13:01
Гроші. Фото Колаж "Телеграф"

"Телеграф" перерахував всіх, хто має на це законне право

З настанням опалювального сезону питання оплати комунальних послуг стає особливо актуальним для багатьох українських родин. Особливо, якщо це зимовий період часу.

"Телеграф" розповість, хто має право на субсидію. А також які потрібні для цього вимоги.

Основні категорії отримувачів

  • Власники житла;
  • Орендарі з офіційним договором;
  • Члени житлового кооперативу;
  • Внутрішньо переміщені особи;
  • Особи, які проживають у житлі за довіреністю.

Соціальні критерії для отримання: пенсіонери, малозабезпечені сім'ї, особи з інвалідністю, безробітні, зареєстровані в центрі зайнятості, сім'ї з дітьми

Важливі умови для призначення субсидії

  • Відсутність автомобіля віком до 5 років
  • Площа житла не перевищує встановлені норми (130 кв.м для квартир, 230 кв.м для будинків)
  • Відсутність банківських вкладів на значну суму
  • Відсутність дорогих покупок (понад 50 тисяч гривень)
  • Сукупний дохід родини відповідає встановленим нормативам
  • Відсутність значної заборгованості за комунальні послуги

Проте у субсидії можуть і відмовити. Це стосується власників, які мають два і більше житлових приміщень, автомобіль преміум-класу, великих заощаджень на банківських рахунках. А також особам, які здійснили велику покупку протягом року, мають заборгованість за комунальні послуги понад 3 місяці, не працюють і не мають поважних причин для цього, здають житло в оренду

Раніше "Телеграф" писав, чи може безробітній отримати субсидію на сплату комуналки.

Теги:
#Гроші #Субсидія #Комунальні послуги #Додаткові гроші