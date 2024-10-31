Допомога на оплату комуналки: кому держава надасть субсидію у листопаді 2024
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
"Телеграф" перерахував всіх, хто має на це законне право
З настанням опалювального сезону питання оплати комунальних послуг стає особливо актуальним для багатьох українських родин. Особливо, якщо це зимовий період часу.
"Телеграф" розповість, хто має право на субсидію. А також які потрібні для цього вимоги.
Основні категорії отримувачів
- Власники житла;
- Орендарі з офіційним договором;
- Члени житлового кооперативу;
- Внутрішньо переміщені особи;
- Особи, які проживають у житлі за довіреністю.
Соціальні критерії для отримання: пенсіонери, малозабезпечені сім'ї, особи з інвалідністю, безробітні, зареєстровані в центрі зайнятості, сім'ї з дітьми
Важливі умови для призначення субсидії
- Відсутність автомобіля віком до 5 років
- Площа житла не перевищує встановлені норми (130 кв.м для квартир, 230 кв.м для будинків)
- Відсутність банківських вкладів на значну суму
- Відсутність дорогих покупок (понад 50 тисяч гривень)
- Сукупний дохід родини відповідає встановленим нормативам
- Відсутність значної заборгованості за комунальні послуги
Проте у субсидії можуть і відмовити. Це стосується власників, які мають два і більше житлових приміщень, автомобіль преміум-класу, великих заощаджень на банківських рахунках. А також особам, які здійснили велику покупку протягом року, мають заборгованість за комунальні послуги понад 3 місяці, не працюють і не мають поважних причин для цього, здають житло в оренду
Раніше "Телеграф" писав, чи може безробітній отримати субсидію на сплату комуналки.