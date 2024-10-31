Допомога на оплату комуналки: кому держава надасть субсидію у листопаді 2024

"Телеграф" перерахував всіх, хто має на це законне право

З настанням опалювального сезону питання оплати комунальних послуг стає особливо актуальним для багатьох українських родин. Особливо, якщо це зимовий період часу.

"Телеграф" розповість, хто має право на субсидію. А також які потрібні для цього вимоги.

Основні категорії отримувачів

Власники житла;

Орендарі з офіційним договором;

Члени житлового кооперативу;

Внутрішньо переміщені особи;

Особи, які проживають у житлі за довіреністю.

Соціальні критерії для отримання: пенсіонери, малозабезпечені сім'ї, особи з інвалідністю, безробітні, зареєстровані в центрі зайнятості, сім'ї з дітьми

Важливі умови для призначення субсидії

Відсутність автомобіля віком до 5 років

Площа житла не перевищує встановлені норми (130 кв.м для квартир, 230 кв.м для будинків)

Відсутність банківських вкладів на значну суму

Відсутність дорогих покупок (понад 50 тисяч гривень)

Сукупний дохід родини відповідає встановленим нормативам

Відсутність значної заборгованості за комунальні послуги

Проте у субсидії можуть і відмовити. Це стосується власників, які мають два і більше житлових приміщень, автомобіль преміум-класу, великих заощаджень на банківських рахунках. А також особам, які здійснили велику покупку протягом року, мають заборгованість за комунальні послуги понад 3 місяці, не працюють і не мають поважних причин для цього, здають житло в оренду

Раніше "Телеграф" писав, чи може безробітній отримати субсидію на сплату комуналки.