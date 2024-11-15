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Скидки до 100%. Кто из украинцев может получить льготы на оплату коммуналки (список)

Автор
Андрей Мулько
Дата публикации
Читати українською
Автор
Коммуналка Новость обновлена 15 ноября 2024, 10:12
Коммуналка. Фото Коллаж "Телеграфа"

Оформить помощь можно онлайн

Некоторые категории граждан Украины имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. В частности, это касается защитников, которые сегодня защищают (или защищали) Украину.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. Так, согласно действующему законодательству, сюда входят услуги:

  • по управлению многоквартирным домом;
  • по снабжению и распределению природного газа, электрической энергии, по снабжению горячей водой, тепловой энергии для отопления;
  • централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения;
  • вывоз мусора;
  • приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Кто имеет право на льготу

К этой категории относятся:

  • участники боевых действий – 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм;
  • участники войны – 50% скидки;
  • лица с инвалидностью в результате войны – 100% скидки;
  • члены семей погибших – 50% скидки

Как оформить льготу

Для этого следует обратиться в орган Пенсионного Фонда, подать заявление лично в любом из сервисных центров ПФУ или направить его по почте. Также заявления с необходимыми документами и сведениями принимаются:

  • в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов соответствующих общин или военных администраций;
  • в ЦНАПах.

Если есть доступ к интернету, то удобнее всего это сделать онлайн. Это можно сделать через веб-портал электронных услуг ПФУ. Или через мобильное приложение Пенсионного фонда.

Какие документы необходимы для оформления льготы:

  • паспорт;
  • документ, подтверждающий право на льготу (например, удостоверение УБД);
  • учетный номер регистрационной карты налогоплательщика.

В заявлении также указываются реквизиты организаций, предоставляющих услуги, личные счета в них.

Ранее "Телеграф" рассказывал о трех способах онлайн подать документы на субсидию. Сделать это можно даже со смартфона.

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