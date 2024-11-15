Скидки до 100%. Кто из украинцев может получить льготы на оплату коммуналки (список)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Оформить помощь можно онлайн
Некоторые категории граждан Украины имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. В частности, это касается защитников, которые сегодня защищают (или защищали) Украину.
Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. Так, согласно действующему законодательству, сюда входят услуги:
- по управлению многоквартирным домом;
- по снабжению и распределению природного газа, электрической энергии, по снабжению горячей водой, тепловой энергии для отопления;
- централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения;
- вывоз мусора;
- приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
Кто имеет право на льготу
К этой категории относятся:
- участники боевых действий – 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм;
- участники войны – 50% скидки;
- лица с инвалидностью в результате войны – 100% скидки;
- члены семей погибших – 50% скидки
Как оформить льготу
Для этого следует обратиться в орган Пенсионного Фонда, подать заявление лично в любом из сервисных центров ПФУ или направить его по почте. Также заявления с необходимыми документами и сведениями принимаются:
- в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов соответствующих общин или военных администраций;
- в ЦНАПах.
Если есть доступ к интернету, то удобнее всего это сделать онлайн. Это можно сделать через веб-портал электронных услуг ПФУ. Или через мобильное приложение Пенсионного фонда.
Какие документы необходимы для оформления льготы:
- паспорт;
- документ, подтверждающий право на льготу (например, удостоверение УБД);
- учетный номер регистрационной карты налогоплательщика.
В заявлении также указываются реквизиты организаций, предоставляющих услуги, личные счета в них.
Ранее "Телеграф" рассказывал о трех способах онлайн подать документы на субсидию. Сделать это можно даже со смартфона.