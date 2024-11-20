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Курс долара перед Новим роком може вирости до нових показників

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото Мінфін

Експерт пояснив, від чого залежать показники

На валютному ринку Україні до кінця поточного року є ймовірність знецінення гривні. Курс долара може вирости через попит та інфляцію.

Як повідомив керівник аналітичного відділу в Forex Club Андрій Шевчишин, передає 24 Канал, у жовтні зафіксовано рекорд щодо попиту на долар з боку населення — 1,27 мільярда.

Водночас на курс долара також впливає:

  • великі затрати Нацбанку на валютні інтервенції у жовтні;
  • зниження надходжень від трудових мігрантів та IT-сектора;
  • інфляція;
  • фінансування допомоги та кредитів на суму в 15 мільярдів доларів від міжнародних партнерів.

"Отже, ми залишаємось в умовах політики керованої гнучкості Нацбанку. Й саме Нацбанк вирішує, чи використовувати резерви на стримування курсу, щоб стримувати інфляційні очікування, чи послабляти гривню під тиском попиту", — каже Шевчишин.

Тож, з огляду на ринкові фактори, є ймовірність ослаблення курсу гривні до кінця 2024 року. Долар, ймовірно, здорожчає до 42-43 гривень.

Експерт також додає, що в ситуації валютних обмежень і контролю з боку НБУ багато чого залежатиме від рішень регулятора.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким очікується курс долара у 2025 році в Україні. У прогнозі наведені середні показники.

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