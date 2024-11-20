Укр

Курс доллара перед Новым годом может вырасти до новых показателей

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Банкнота
Банкнота. Фото Mинфин

Эксперт объяснил, от чего зависят показатели

На валютном рынке Украины до конца текущего года есть вероятность обесценивания гривны. Курс доллара может вырасти из-за спроса и инфляции.

Как сообщил руководитель аналитического отдела в Forex Club Андрей Шевчишин, передает 24 Канал, в октябре зафиксирован рекорд по спросу на доллар со стороны населения — 1,27 миллиарда.

В то же время, на курс доллара также влияет:

  • большие затраты Нацбанка на валютные интервенции в октябре;
  • снижение поступлений от трудовых мигрантов и IT-сектора;
  • инфляция;
  • финансирование помощей и кредитов на сумму в 15 миллиардов долларов от международных партнеров.

"Итак, мы остаемся в условиях политики управляемой гибкости Нацбанка. И именно Нацбанк решает, использовать ли резервы на сдерживание курса, чтобы сдерживать инфляционные ожидания или ослаблять гривну под давлением спроса", — говорит Шевчишин.

Поэтому, учитывая рыночные факторы, есть вероятность ослабления курса гривны до конца 2024 года. Доллар, вероятно, подорожает до 42-43 гривен.

Эксперт также добавляет, что в ситуации валютных ограничений и контроля со стороны НБУ будет многое зависеть от решений регулятора.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, каким ожидается курс доллара в 2025 году в Украине. В прогнозе приведены средние показатели.

Теги:
#Доллар #Курс #Прогноз #Курс доллара