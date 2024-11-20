Курс доллара перед Новым годом может вырасти до новых показателей
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Эксперт объяснил, от чего зависят показатели
На валютном рынке Украины до конца текущего года есть вероятность обесценивания гривны. Курс доллара может вырасти из-за спроса и инфляции.
Как сообщил руководитель аналитического отдела в Forex Club Андрей Шевчишин, передает 24 Канал, в октябре зафиксирован рекорд по спросу на доллар со стороны населения — 1,27 миллиарда.
В то же время, на курс доллара также влияет:
- большие затраты Нацбанка на валютные интервенции в октябре;
- снижение поступлений от трудовых мигрантов и IT-сектора;
- инфляция;
- финансирование помощей и кредитов на сумму в 15 миллиардов долларов от международных партнеров.
"Итак, мы остаемся в условиях политики управляемой гибкости Нацбанка. И именно Нацбанк решает, использовать ли резервы на сдерживание курса, чтобы сдерживать инфляционные ожидания или ослаблять гривну под давлением спроса", — говорит Шевчишин.
Поэтому, учитывая рыночные факторы, есть вероятность ослабления курса гривны до конца 2024 года. Доллар, вероятно, подорожает до 42-43 гривен.
Эксперт также добавляет, что в ситуации валютных ограничений и контроля со стороны НБУ будет многое зависеть от решений регулятора.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, каким ожидается курс доллара в 2025 году в Украине. В прогнозе приведены средние показатели.