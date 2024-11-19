Долар по 50 і навіть більше вже у 2025 році? Що каже аналітик

На валюту впливають військові дії

На валютному українському ринку поступово зростає курс долара. Дехто з експертів прогнозує, що у наступному році він може сягнути 50 гривень.

Фактори, які впливають на курс американської валюти, є мобілізація, обстріли, а також політика президента США Дональда Трампа. Про це повідомив аналітик Андрій Шевчишин, передає 24 Канал.

За його словами, у 2025 році Україна покриє запланований бюджетний дефіцит та фінансування програм за допомогою домовленостей зі Заходом. Однак фінансування буде лише на наступний рік.

Водночас він прогнозує, що курс долара може сягнути 50 гривень і навіть більше, спираючись на ринкові тренди та оцінки. Це, ймовірно, відбуватиметься через накопичення дисбалансів.

"Потрібно не забувати про фактор "керованої гнучкості" й достатності валютних резервів, які дозволяють стримувати та пом'якшувати такі коливання", — резюмував Шевчишин.

Курс долара в Україні станом на 19 листопада

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 19 листопада, середній курс долара в українських банках становить 41,15 грн (купівля) та 41,65 (продаж). Готівковий курс — 41,60 (купівля) та 41,68 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,3715 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може наближення зимових свят вже вплинути на курс долара в Україні.