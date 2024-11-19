Яким буде курс долара в Україні у 2025 році

Кабінет Міністрів прогнозує зростання курсу американської валюти

У вівторок, 19 листопада, Верховна Рада ухвалила Державний бюджет на 2025 рік. Документ визначає головні фінансові показники для держави на наступний рік.

Серед ключових параметрів — прогнозований курс валют. "Телеграф" вирішив дізнатися, яким буде курс долара у 2025 році згідно з ухваленим бюджетом.

Кабінет Міністрів прогнозує зростання курсу американської валюти до 45 гривень за долар. Для порівняння, у 2024 році середній курс становить 40,8 гривні.

Валютні коливання безпосередньо залежатимуть від перебігу війни. За умови припинення бойових дій курс може стабілізуватися на рівні 41 гривні за долар.

Нагадаємо, державний бюджет на 2025 рік передбачає доходи у розмірі 2,339 трильйона гривень. Видатки становитимуть 3,941 трильйона. Дефіцит у сумі 1,641 трильйона гривень планують покрити за рахунок міжнародної допомоги.

Пріоритетним напрямком фінансування залишається оборонний сектор. На нього виділять 1,223 трильйона гривень, що складає 26,3% ВВП.

Законопроєкт очікує на підписи Голови Верховної Ради та Президента України.

Раніше "Телеграф" писав, якою буде мінімальна зарплата у 2025 році. Її розмір розраховується на основі прожиткового мінімуму.