Наближення зимових свят може вплинути на курс долара: чого чекати наступного тижня

Банкір поділився прогнозом

За українським валютним ринком слідкує Національний банк України. Іноді на курс долара впливають певні фактори, але банкір прогнозує, що до кінця наступного тижня не очікується серйозних коливань.

Як повідомив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі "УНІАН", на валютному ринку упродовж 18-24 листопада відзначаться дві основні тенденції, а саме мінімальний вплив інфляції на курс, стратегію якого запровадить Нацбанк, а також нівелювання активності населення до купівлі валюти напередодні свят.

"Наразі триває "високий сезон" покупок (сезонні святкові знижки). З одного боку, наприкінці року активність громадян, що мають намір вкласти кошти в придбання валюти зростає. Натомість і зростає кількість тих, хто здає валюту для необхідних покупок на свята. Обидва ці фактори співіснуватимуть впритул до Новоріччя, якщо, звісно, на ринок не вплине ціла низка досі незнаних обставин, як-то, наприклад, стан енергосистеми, ситуація на фронті", — пояснив Лєсовий.

Згідно з його прогнозом, з 18 по 24 листопада курс долара на міжбанку коливатиметься в межах 41,2-41,7 гривні, на готівковому ринку — 41,2-41,8 гривні.

Курс долара в Україні станом на 15 листопада

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 15 листопада, середній курс долара в українських банках становить 41,10 грн (купівля) та 41,64 (продаж). Готівковий курс — 41,51 (купівля) та 41,58 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,2446 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде курс долара в Україні до кінця поточного тижня.