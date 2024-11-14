Долар може здорожчати вище 42 — Нацбанк збирається послабити гривню

Гривня буде знецінюватись, але в який момент, пояснив аналітик

На валютному ринку Україні відбуваються щоденні коливання, але останнім часом долар помітно зміцнився. Нацбанк намагається тримати гривню за допомогою резервів, але на неї тисне інфляція.

Як каже фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, передає ТСН, на міжбанку України показники американської валюти все більше наближаються до 41,50 гривні, тобто торгової межі й долар готовий все дедалі дорожчати.

Своєю чергою Національний банк погіршив прогноз щодо інфляції у 2024 році — з 8,5% до 9,7%. Аби її трошки зупинити, регулятор намагається тримати гривню, продаючи резерви. Однак є ще інакший варіант розвитку подій на ринку.

"Якщо послабити гривню, це збереже резерви, але дасть імпульс зростанню цін. Вибір складний, сигналом до виходу з поточного коридору буде закриття міжбанку вище за 41,50 грн/долар. Очевидно, що готівкова гривня також швидко почне дорожчати", — пояснює він.

Він прогнозує, що це, ймовірно, не станеться на поточному тижні. Нацбанк поступово послаблюватиме гривню і на кінець поточного року курс долара може вирости до 42,75 гривні. І це, за словами Шевчишина, "помірний сценарій".

Курс долара в Україні станом на 14 листопада

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 14 листопада, середній курс долара в українських банках становить 41,20 грн (купівля) та 41,70 (продаж). Готівковий курс — 41,60 (купівля) та 41,67 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,3413 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи вплине "чорна п'ятниця" на курс долара в Україні.