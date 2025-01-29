Треба мати лише посвідчення. Щомісяця деякі пенсіонери отримуватимуть надбавку

Для пенсіонерів та переселенців у гірських населеннях передбачено надбавку до їх виплат

В Україні пенсіонери щомісячно отримують надбавки до своїх виплат за певних обставин. Одна з таких здійснюється в розмірі 20%.

Така доплата передбачена для літніх осіб, що офіційно проживають у гірських населених пунктах України. Крім них, вона також надається переселенцям, які обрали такі райони для проживання, як повідомили в "На Пенсії".

Аби мати право на надбавку, пенсіонерам потрібно проживати (офіційно) в гірському населеному пункті, оформити статус мешканця гірського населеного пункту та отримати відповідне посвідчення. А після цього звернутись до місцевих органів влади, сільської чи міської ради, або до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) для її оформлення.

Наразі нарахування надбавки у 20% відбувається у Львівській області, зокрема у населених пунктах Дрогобицького, Стрийського та Самбірського районах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде пенсія в українця у 2025 році, якщо він отримував середню зарплату. Для цього було використано пенсійний калькулятор.