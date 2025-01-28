Пенсію в майже 12 тис грн може отримати 65-річна особа навіть з мінімальним стажем

Пенсію в майже 12 тисяч гривень можна отримувати навіть з низьким страховим стажем

Якщо українець має мінімальний стаж, і оформлення пенсії відбудеться в 65 років, то виплата буде низькою. Однак майбутня пенсія може бути більшою за умови значної заробітної плати, з якої сплачувались внески у ПФУ.

Навіть при мінімальному стажу в 15 років можна оформити пенсію, сума якої буде майже 12 тисяч гривень. Це було вирахувано "Телеграфом" за допомогою пенсійного калькулятора.

Якою буде пенсія з 15 роками стажу

Якщо 65-річний чоловік у 2025 році вирішив оформити пенсійне нарахування з 15 роками страхового стажу і заробітною платою в 75 тисяч гривень, то розраховуватиме на 11 906 гривень щомісяця.

Ця сума актуальна на загальних умовах та без врахування пільгових категорій населення — ветеран війни, діти війни, почесний донор, особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, що оформити пенсію в 60 років у 2025 році можна за умови не менше 32 років стажу, в 63 роки — 22-32 років, а в 65 років — від 15 до 22 років.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи можна українцю змінити дату отримання пенсії.