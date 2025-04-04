"Припинення вогню від Путіна?" – Литва, Чехія та США про трагедію у Кривому Розі

Удар РФ по Кривому Рогу: світові лідери шоковані смертю дітей.

У п’ятницю, 4 квітня, російські війська завдали чергового удару по мирному населенню України — цього разу по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Ракета влучила у житловий сектор. Станом на зараз відомо про 16 загиблих, з них шестеро — діти. Ще понад 50 людей отримали поранення.

На варварський напад одразу відреагували міжнародні партнери України.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що удар по дитячому майданчику — це не війна, а варварство:

"Наші думки з сім’ями загиблих і з тими, хто захищає свою країну від російського терору. Чехія стоїть з вами."

Його литовський колега, Кястутіс Будріс, поділився фото наслідків удару, опублікованими президентом Володимиром Зеленським, і написав лаконічно, але показово:

"Припинення вогню з боку Путіна."

Посолка США Брінк також засудила удар по Кривому Рогу, але не вказала, хто саме вбив дітей.

"Жахливо, що сьогодні ввечері балістична ракета влучила поблизу дитячого майданчика та ресторану в Кривому Розі. Більше 50 людей поранено і 16 загинуло, включаючи 6 дітей. Ось чому війна повинна закінчитися."

Світ дедалі рішучіше називає війну Росії проти України тим, чим вона є насправді — терором проти мирного населення.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у мережі показали перші хвилини після влучання російської балістичної ракети в Кривому Розі біля дитячого майданчика. Кількість жертв росте.