Зеленський емоційно назвав росіян "чортами" (відео)

Зеленський заявив: переговори можливі лише після припинення вогню.

Президент Володимир Зеленський після російської атаки по Кривому Рогу, що забрала життя щонайменше 14 людей, серед яких 6 дітей, заявив, що мирні переговори з РФ можливі лише після безумовного припинення вогню.

Про це він сказав під час брифінгу для ЗМІ.

"Ми вважаємо, що припинення вогню повинно бути безумовним. А після цього вже ми можемо розмовляти в будь-якому форматі. А для цього потрібно, щоб рускіє не були просто вбивцями. Поки що вони просто чорти", — наголосив Зеленський.

Зеленський також підкреслив, що не боїться жодного формату переговорів, але розмова має бути конструктивною.

Слова президента викликали хвилю реакцій у соцмережах:

"Слова, сказані в ярості та болі, але навряд чи ведуть до хоч якогось діалогу… Коли міста горять, а люди гинуть, емоції беруть верх. Питання тільки в тому, куди це все приведе."

"Все, що він говорив — це правда, але потрібно все-таки висловлюватися в термінах дипломатії, як би не було сумно і боляче."

"Все правильно. Чорти вони. Навіть чорти такого не роблять."

"Та ні чорти — це терористи. А терористів знищують, інакше ці тварюки знищать весь світ."

Раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі показали перші хвилини після влучання російської балістичної ракети в Кривому Розі біля дитячого майданчика. Кількість жертв росте.