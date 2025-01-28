Виплати деяких пенсіонерів можуть вирости в шість разів. Гроші чималі, але є великий нюанс

Сума залежить від розміру виплати, яку отримує пенсіонера

Україна продовжує виплачувати пенсіонерам їх виплати. Вона також нарахує шестикратну пенсію тим, хто вирішив виїхати за кордон.

Українці, які будуть виїжджати за кордон на постійне місце проживання, можуть отримати пенсію за 6 місяців. Про це нагадали в пресслужбі Пенсійного фонду України, посилаючись на закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Сума залежить від розміру пенсії. Це нарахування здійснюється у місяці, наступному за місяцем зняття пенсіонера з обліку, на пенсійну картку пенсіонера.

Аби отримати таку виплату, літній особі необхідно прийти в Пенсійний фонд та подати відповідну заяву. До неї також потрібно додати:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання, або паспортний документ іноземця, або документ, що посвідчує особу без громадянства;

довідку про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

Раніше "Телеграф" писав про те, що пенсію в 12 тисяч гривень може отримати 65-річна особа навіть з мінімальним стажем, але є одна важлива умова.