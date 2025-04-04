Чи будуть миротворці в Україні? Зеленський озвучив деталі зустрічі "коаліції рішучих"

Партнери вже добре розуміють, яка саме підтримка потрібна Україні

Представники "Коаліції рішучих" – країн, які готові відправити своїх військових до України — тепер щотижня зустрічатимуться для обговорення спільних дій. Перша така зустріч уже відбулася в Києві.

За місяць буде зрозуміло, як саме виглядатиме іноземна військова місія. Йдеться про підтримку України на землі, в небі та на морі. Про це Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з журналістами 4 квітня, передає "Європейська правда".

У п'ятницю до Києва приїхали військові представники Великої Британії та Франції. З української сторони у зустрічі взяли участь головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генштабу Андрій Гнатов, заступник глави ОП Павло Паліса та заступник міністра оборони Євген Мойсюк.

"Ми будемо зустрічатись тижнями, і я думаю, що будемо зустрічатись кожного тижня на рівні наших військових. Де саме – це обговорюється окремо", – зазначив президент. Зеленський додав, що партнери вже добре розуміють, яка саме підтримка потрібна Україні та в яких місцях.

Окрім протиповітряної оборони, в Україні також обговорюють "деякі делікатні речі" з партнерами, але деталі президент не розкрив.

Нагадаємо, 27 березня президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в Україну вирушить франко-британська місія для посилення української армії. Тоді ж він повідомив, що триває робота над відправкою так званих "сил гарантування" до України.

Раніше "Телеграф" писав, що Макрон озвучив план перемир'я та терміни, коли європейські військові з'являться в Україні. Президент Франції пропонує франко-британський план перемир'я.