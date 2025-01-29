Нужно иметь только удостоверение. Ежемесячно некоторые пенсионеры будут получать надбавку

Для пенсионеров и переселенцев в горных населенных пунктах предусмотрена надбавка к их выплатам

В Украине пенсионеры ежемесячно получают надбавки к своим выплатам при определенных обстоятельствах. Одна из таких осуществляется в размере 20%.

Такая доплата предусмотрена для пожилых людей, официально проживающих в горных населенных пунктах Украины. Кроме них, она также предоставляется переселенцам, которые выбрали такие районы для проживания, как сообщили в "На Пенсии"

Чтобы иметь право на надбавку, пенсионерам нужно проживать (официально) в горном населенном пункте, оформить статус жителя горного населенного пункта и получить соответственно удостоверение. А после этого обратиться в местные органы власти, сельский или городской совет, или в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) для ее оформления.

Сейчас начисление надбавки в 20% происходит во Львовской области, в частности в населенных пунктах Дрогобычского, Стрыйского и Самборского районах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет пенсия у украинца в 2025 году, если он получал среднюю зарплату. Для этого был использован пенсионный калькулятор.