Скандальний російський репер Паша Технік помер в Таїланді. Що він казав про Україну та війну (фото)

Майже тиждень був у комі

Російський репер Паша Технік (Павло Івлєв — справжнє ім'я) помер у Таїланді 4 квітня. Напередодні його госпіталізували через отруєння, ймовірніше спричинене наркотиками.

Про це повідомила колишня дружина репера Єва Карицька. Ще 27 березня Павла лікарі ввели у штучну кому, він перебував у реанімації.

"Царство небесне. Запам'ятаю тебе таким щасливим. Люблю", — написала Карицька.

Відомо, що репер помер у віці 40 років у лікарні на острові Пхукет у Таїланді. Лікарі констатували смерть після відключення від апарату життєзабезпечення.

Після госпіталізації Паши Техніка 27 березня лікарі діагностували у нього пневмонію, сепсис, поліорганну недостатність і пошкодження нирок. Вже наступного дня у нього відмовили легені та почались проблеми з серцем, тоді його під'єднали до апарату ШВЛ.

Паша Технік

У росЗМІ кілька разів спливала інформація про смерть репера, але близькі і менеджери не підтверджували її. Протягом майже тижня репер мав критичний стан здоров'я і потребував операції за 60 тисяч доларів.

За даними лікарів, репер впав у кому через інфекцію. Якщо ж інформація про відкочення від апарату ШВЛ правдива, ймовірніше медики прийняли таке рішення через незворотне пошкодження мозку або його відмирання.

Хто такий Паша Технік і що казав про Україну

Паша Технік — скандальний російський репер, відомий своєю епатажною поведінкою. Він з 14 років мав проблеми з наркотиками, кілька разів лікувався в рехабі від залежності, але щоразу повертався до неї. У 2022 році репер вже був у комі через передозування наркотиками, тоді лікарям вдалось його врятувати.

Російський репер відомий своїми скандальним витівкам і використанням в піснях нецензурної лексики. Паша Технік відсидів у тюрмі п'ять років за зберігання та розповсюдження наркотиків.

Паша Технік

Про Україну та війну репер майже не висловлювався. Однак в інтерв'ю 2024 року він обговорював можливість участі війні, адже віддавав перевагу "захисту Росії", попри від'їзд багатьох його знайомих до інших країн. Паша Технік неодноразово саркастично висловлювався щодо очільника Росії Володимира Путіна та його режиму.

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